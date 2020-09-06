ملاحطة عابرة حول النّسويّة - نادية خلوف

2020/09/06 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف المرأة عدوّ المرأة في المجتمع العربي بشكل عام، و السّوري بشكل خاص.



نردّد كلمة المجتمع الذكوري ، نجعل المرأة ضحيته، و تقبل بهذا الدور -أعني دور الضحية-فهي: المعقّدة التي تخلى عنها زوجها ، وسليطة اللسان ، و المختلّة .



تقتنع المرأة بدورها هذا وتقوم به كما أراد لها المجتمع، و النساء في مقدمة هذا المجتمع.لا تبحث النساء بشكل عام عن الحرّية ، بل يبحثن عن الزواج ، فما نفع الحرية مع الوحدة و العزلة الا ......





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