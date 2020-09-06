جمجمال.. مقتل و إصابة 7 أشخاص في مشاجرة سببها 'التفحيط' بالسيارة

2020/09/06 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

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أهالي القتلى

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مدير ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، مامد رشيد، ان شجارا اندلع بين عدة أشخاص أسفر عن مقتل 3 أشخاص فيما أصيب 4 آخرون بجروح.

و قال رشيد في تصريح لـ ( إن آر تي) مساء أمس السبت، 5 أيلول 2020، ان النزاع اندلع بسبب قيام أشخاص بـ "التفحيط " بالسيارة وحتى الآن هناك 3 قتلى و 4 جرحى بين الطرفين .

وأضاف ان ثلاثة من الجرحى في وضع خطر وقد تم نقلهم لمشافي مدينة السليمانية

واوضح ان اثنين من القتلى اللذان سقطا في الشجار هما أخوة والثالث كان يعمل مدرسا في السابق.

ر.إ

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