صادرات ايران عبر محافظة محاذية للعراق تلامس 600 مليون دولار

2020/09/06 | 08:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام جمارك محافظة كردستان غرب ايران بختيار رحماني بور بان صادرات البلاد عبر جمارك المحافظة المحاذية للعراق بلغت نحو 600 مليون دولار خلال اكث...

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