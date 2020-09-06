10 ملايين دينار لذوي شهداء الإيزيديين في سنجار

2020/09/06 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت مؤسسة الشهداء منحها 10 ملايين دينار كمنحة تعويضية لذوي الشهداء من المكون الايزيدي، مفصحة عن ان عدد الشهداء والمفقودين منهم بقضاء سنجار تجاوز السبعة الاف.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح أوردته "الصباح" إن "المؤسسة وبهدف سرعة انجاز معاملات الايزيديين في قضاء سنجار من الشهداء والمفقودين والمختطفين والمتضررة اموالهم بسبب ارهابيي (داعش)، فقد افتتحت لجنة فرعية ثانية لتعويضهم ضمن جهود عودتهم الى مناطقهم".

وأضاف أن "عدد الشهداء والمفقودين منهم في القضاء تجاوز السبعة الاف ضحية والمؤسسة ستمنحهم 10 ملايين دينار بعد انجاز المعاملات من هيئة التقاعد الوطنية".

واوضح المندلاوي أن تشكيل "هذه اللجنة سيسهم باختصار الروتين الاداري في تنفيذ المعاملات لاسيما ان ضحايا سنجار لم يتم تعويضهم بسبب تهجيرهم وانتشارهم بمخيمات النزوح ضمن محافظتي اربيل ودهوك والبعض منهم خارج البلاد، لذا فان رئاسة الوزراء وجهت بتعويضهم".

وتابع أن المؤسسة افتتحت مؤخرا ايضا مكتبا خاصا بانجاز المعاملات في قضاء شيخان بمحافظة نينوى والمخصص ايضا للضحايا من الايزيديين حيث باشر استلام معاملاتهم وترويجها بالسرعة الممكنة".

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