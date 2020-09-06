تلفزيون إيراني يبث “اعترافا” لبطل مصارعة يريد ترامب وقف إعدامه

2020/09/06 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بثّ التلفزيون الرسمي في إيران السبت مقطع فيديو ظهر فيه بطل المصارعة المحكوم عليه بالإعدام، نافيد أفكاري، وهو يعترف بقتل حارس أمن أثناء مظاهرات مناهضة للحكومة عام 2018.ويُعدّ فيديو أفكاري هو الأخير الذي يبثه التلفزيون الرسمي من هذا النوع من اعترافات السجناء في إيران – في إجراء تدينه جماعات حقوقية.وظهر أفكاري في […]

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