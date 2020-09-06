نائب : رواتب موظفي كردستان ستبقى معلقة ما لم يتم حلها من الحكومة الاتحادية

2020/09/06 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / …اكدت النائبة عن محافظة السليمانية يسرى رجب، ان رواتب الموظفين في كردستان ستبقى معلقة ما لم يتم حلها من الحكومة الاتحادية ، مبينة ان المبالغ التي ترسلها بغداد لأربيل تختفي وكأنها تذهب إلى مثلث برمودا .وقالت رجب في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” ان ” رواتب الموظفين في كردستان ستبقى معلقة ما لم […]

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