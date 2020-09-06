من المسؤول عن اغتيال انهار البصرة؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد البصرة من أغنى المحافظات العراقية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز , وتعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق والعاصمة الاقتصادية له , الا ان واقعها لا يتناسب مع الثروات التي تملكها ( مثل الجمل محمل ذهب ويأكل عاكول ) .تشير الدراسات الى ان البصرة كانت تحتوي على نحو ( 635 ) نهرا صغيرا متفرعا من شط العرب من جانبيه الشرقي والغربي, حتى اطلق عليها الكلدانيون تسمية (( بصرياثا ) أي القنوات لكثرة الأنه ......





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