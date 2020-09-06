التخطيط : احالة موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

2020/09/06 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..أعلنت وزارة التخطيط، احالة مشروع قانون موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالته لمجلس النواب لاقراره، مؤكدة أن الموازنة تتضمن اطلاق علاوات وترفيعات الموظفين.ونقلت صحيفة الصباح “شبه الرسمية” عن وكيل الوزارة ماهر جوهان قوله إن “الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء […]

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