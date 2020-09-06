لجنة نيابة تطرح «خطة عاجلة» لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء

2020/09/06 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادطرحت لجنة الطاقة النيابية، الاحد، "خطة عاجلة" لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين في بغداد والمحافظات.

وتعتمد الخطة على على العوادم الخارجة من المحطات الغازية الحالية لتشغيل التوربينات البخارية من دون استخدام الوقود.

وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي إن "ابسط الحلول لمشكلة الكهرباء هو وضع خطة عاجلة لاضافة الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية في البلد والتي تقدر باكثر من تسعة الاف ميغاواط، وبالامكان اضافة وحدات بنحو اربعة الاف الى خمسة الاف ميغاواط وبشكل عاجل وسريع".

واضاف: "هذه الخطوة ستحقق سرعة انجاز الاعمال كونها تتم من خلال الاضافة لمحطات غازية موجودة بالفعل على عكس المضي بمشاريع جديدة"، لافتاً الى أنها "ستسهم ايضا بتقليل التلوث البيئي وكلف الانتاج".

وأكد أن "الاموال التي رصدت للمستثمرين ارهقت الميزانية الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء، داعيا إلى "تضمين المشاريع المهمة بموازنة العام الحالي او التنفيذ على برنامج القروض لغرض الاسراع بادخالها مطلع الصيف المقبل والتهيؤ لزيادة ساعات التشغيل الكهربائي".

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