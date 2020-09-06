نعمة يطالب المؤسسات الرياضية بالضغط لعودة المسابقات

2020/09/06 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

طالب مدرب كرة القدم عادل نعمة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والهيئة التطبيعية والاتحادات وادارات الاندية بالضغط على خلية الازمة بغية عودة النشاطات الرياضية، من خلال تقديم الوعود باتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نعمة لوكالة الانباء العراقية (واع) ان " ان استمرار توقف النشاطات الرياضية لايصب في مصلحة الكرة العراقية ويؤثر سلبا على شريحة كبيرة من الرياضيين، في ضل الازمة الكبيرة التي تمر بها الاندية والمطالبة بدفع مستحقات اللاعبين بالرغم من توقف المسابقات"، مشيرا الى ان " توقف المسابقات سيضر الفرق والمنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات دولية وقارية مهمة، بسبب الابتعاد عن التدريبات".

واضاف نعمة ان "توقف النشاط الرياضي اثر كثيرا في اعداد منتخب الشباب وستكون مهمته صعبة ومعقدة في البطولة الاسيوية تحت 19 عاما التي تضيفها اوزبكستان، بسبب ضعف التحضير وتأخر انطلاق التدريبات بخلاف الفرق المنافسة له في المجموعة (اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين) التي استعدت جيدا للمسابقة، ونفس الحال ينطبق على الشرطة المشارك في دوري ابطال اسيا ضمن المجموعة الاولى وتنتظره مباراة قوية امام الاهلي السعودي يوم الرابع عشر من الشهر الحالي".

يذكر ان لجنة الشباب والرياضة النيابية وعدت بعودة الأنشطة الرياضية خلال الفترة القريبة المقبلة من دون حضور الجماهير .

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