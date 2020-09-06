إصابة شرطي ومواطن بانفجار استهدف عجلة لشركة متعاقدة مع التحالف على طريق الشعلة

2020/09/06 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت خلية الإعلام الأمني بإصابة شرطي ومواطن بتفجير يستهدف عجلة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة ببغداد..يتبع شارك إذا أردت

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