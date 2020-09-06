الحكومة تكشف عدد الشهداء والمفقودين من الإيزيديين وتعلن عن منحة لهم

2020/09/06 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة الوزراء، انها ستمنح مبلغ عشرة ملايين دينار كمنحة تعويضية لذوي الشهداء من المكون الايزيدي.





وافاد مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح صحفي بأن "المؤسسة وبهدف سرعة انجاز معاملات الايزيديين في قضاء سنجار من الشهداء والمفقودين والمختطفين والمتضررة اموالهم بسبب ارهابيي داعش، فقد افتتحت لجنة فرعية ثانية لتعويضهم ضمن جهود عودتهم الى مناطقهم، مفصحا عن ان عدد الشهداء والمفقودين منهم في القضاء تجاوز السبعة الاف ضحية، معلنا ان المؤسسة ستمنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي الشهداء بعد انجاز المعاملات من هيئة التقاعد الوطنية.

واوضح ان تشكيل هذه اللجنة سيسهم باختصار الروتين الاداري في تنفيذ المعاملات لاسيما ان ضحايا سنجار لم يتم تعويضهم بسبب تهجيرهم وانتشارهم بمخيمات النزوح ضمن محافظتي اربيل ودهوك والبعض منهم خارج البلاد، لذا فان رئاسة الوزراء وجهت بتعويضهم.

واوضح المندلاوي ان المؤسسة افتتحت مؤخرا ايضا مكتبا خاصا بانجاز المعاملات في قضاء شيخان بمحافظة نينوى والمخصص ايضا للضحايا من الايزيديين حيث باشر استلام معاملاتهم وترويجها بالسرعة الممكنة".

عمار المسعودي

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