نائبة بالفتح تتهم أطرافا داخلية بالتوافق مع التواجد الأمريكي

2020/09/06 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

اتهمت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، اليوم الأحد ، أطرافا داخلية لم تسمها بالتوافق مع المحتل الأمريكي ، مشيرة الى أن هذه الأطراف ترفض مغادرة القوات الأمريكية من العراق .

وقالت في تصريح لـ/ المعلومة/ ، أن “هناك أطرافا داخلية كانت تشعر بأن نشاط الحشد في الدفاع عن العراق يضر بعلاقاتها من واشنطن فشاركت في مؤامرة الإبقاء على المحتل الأمريكي وعدم المطالبة بخروجه من العراق”.

واشارت الموسوي الى أن “السبب وراء تسويف إخراج القوات الأمريكية هو موقفهم المعادي للحشد الشعبي ودفاعهم عن العراق وشعبه “.

وتابعت أن “كل القوى السياسية الوطنية موحدة لاخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية “.



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