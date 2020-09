مساعٍ لرفع إنتاج مشتقات تكرير النفط في الجنوب من 210 إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميًا

2020/09/06 | 09:30 - المصدر: يس عراق

يس عراق: بغداد

كشف مسؤول بقطاع تكرير النفط، بأن معدل تكرير النفط الخام في مصفاة البصرة ثابت عند حد 210 آلاف برميل بشكل يومي، فيما بين وجود مساع لإيصالها إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميًا.

وقال حسام ولي المدير العام لشركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة، في تصريحات صحفية، إن وحدات التكرير الثلاث في المصفاة تصدر 70 ألف برميل لكل وحدة بشكل يومي، أي مايعادل كليًا 210 آلاف برميل بشكل يومي من المشتقات النفطية.

وبين أنه “سيتم إدخال الوحدة الرابعة للخدمة بطاقة 100 ألف برميل بشكل يومي بنهاية العام الحالي ليبلغ إلى زيادة مستوى التكرير الى أكثر من 300 الف برميل من المشتقات النفطية المتنوعة.”

