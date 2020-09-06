إصابة شرطة ومواطني بانفجار عبوة ناسفة على شركة تابعة للتحالف في الشعلة

2020/09/06 | 09:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في منطقة الشعلة ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن “عبوة ناسفة استهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة أدت الى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك”.

وأوضح انه “تم نقل الشرطي والمدني الى المستشفى”.

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