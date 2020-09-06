“الحوت العظيم” النادر للمرة الثالثة خلال 100 عام

2020/09/06 | 09:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رصدت سلطات الحياة البرية حوتا أزرقا عظيما قبالة ساحل سيدني في أستراليا للمرة الثالثة على الأرجح خلال 100 عام تقريبًا.وشوهد الحوت الهائل الشهر الماضي في المياه بالقرب من منطقة ماروبرا الساحلية في نيو ساوث ويلز الأسترالية.وأكدت دائرة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في نيو ساوث ويلز (NPWS)، أمس الجمعة، في بيان صادر عنها، أن هذه المشاهدة هي “نادرة جدا”.وأضافت الدائرة أن هذه الحيتان الزرقاء، وهي أكبر الحيوانات على وجه الأرض، وأندرها على الإطلاق، ونادرا ما تشاهد بالقرب من الشاطئ، بحسب “بي بي سي”.وقال أندرو مارشال العامل في دائرة المنتزهات الوطنية، في بيان صحفي: “الحوت الأزرق هو أكبر حيوان على هذا الكوكب، لكن على الرغم من حجمه الهائل، كان من الممكن أن يتسلل بسهولة بالقرب من ساحل سيدني دون أن يلاحظه أحد”.وأضاف مارشال: “إن المخلوق البحري ربما يبلغ طوله أكثر من 25 مترًا (82 قدمًا) ووزنه أكثر من 100 طن (100000 كيلوغراما).ولكن على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن هذه الحيتان الزرقاء “غير مرئية” حتى بالنسبة إلى مراقبي الحيتان المتحمسين.انتهى 25

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