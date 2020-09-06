الخلية تعلن تفاصيل هجوم استهدف عجلة شركة متعاقدة مع التحالف على طريق الشعلة

2020/09/06 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2020)، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس السبت أستهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة أدت الى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك".

وتابع، "وتم نقل الشرطي والمدني الى المستشفى لتلقي العلاج".

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