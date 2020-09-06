خبير : النظام المصرفي بحاجة الى إعادة تأهيل والابتعاد عن الفوائد الكبيرة

2020/09/06 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان النظام المصرفي بحاجة الى إعادة تأهيل والابتعاد عن الفوائد الكبيرة عند منح القروض، لافتا الى ان القروض التي تطلقها المصارف تثقل كاهل الدولة والمواطن في آن واحد.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، ان “معظم المواطنين يلجأون الى المصارف من اجل الاقتراض، في […]

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