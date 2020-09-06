محافظ البصرة يجتمع مع وزير الموارد المائية لتطوير مشاريع في المحافظة

2020/09/06 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيترأس وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الاجتماع الفني التخصصي الذي عقد بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني والوفد المرافق له من المختصين والمكاتب الاستشارية المتعاقدة مع المحافظة لغرض تطوير مشاريع محافظة البصرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه «جرى خلال الاجتماع الاتفاق على التصاميم النهائية لتحويل قناة البدعة من قناة مفتوحة الى قناة أنبوبية والبالغ طولها ٢٣٨كم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠».واضاف البيان انه «ناقش المجتمعون الخطوات القادمة للشروع بتنفيذ المشروع خلال هذا العام بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء».يذكر أن وزارة الموارد المائية أكملت التصاميم النهائية الخاصة للمشروع الذي سيسهم بأنهاء معاناة أهالي محافظة البصرة من شحة المياه التي استمرت لسنوات طويلة أضافة الى تمتعهم بمياه ذات نوعية عالية وكميات تكفي لسد حاجتهم، هذا وحضر الاجتماع عدد من السادة المختصين والفنيين في الوزارة».واعلنت وزارة الموارد المائية تجهيز محافظة البصرة بـ10 مضخات ماء عامة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «تم تجهيز مديرية الموارد المائية في محافظة البصرة بالمضخات العائمة عدد 10 لغرض استخدامها عند الحاجة اليها في معالجة اي حالة طارئة حفاظا على كمية ونوعية المياه الداخلة لأهالي المحافظة».

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