محافظ بغداد يعلن فرز حوالي «٥» آلاف قطعة ارض سكنية في الحسينية

2020/09/06 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيأعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا عن اعادة فرز ٤٨٢١ قطعة ارض سكنية في منطقة الحسينية ضمن قضاء الزهور.وقال العطا في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «يجب اعادة معالم افراز القطعة ٦ مقاطعة ١٠ الحسينية منطقة الحرس وبعدد ٤٠٦٤ قطعة سكنية»، مبينا ان «ذلك جاء بعدما تم فرز ٧٥٧ قطعة ارض سكنية في منطقة النفط وضمن قضاء الزهور».جاء ذلك خلال زيارة اجراها العطا لقضاء الزهور يرافقه رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ومدير بلدية الزهور حيدر كريم العبيدي.واضاف العطا ان «اعادة الفرز يأتي بعد معالجة الطمر غير النظامي للنفايات والانقاض والتي تسببت تلوث واضرار بيئية ومنظر غير حضاري عانى منه الاهالي منذ ١٧ عاما»، لافتا الى «تسليم الاراضي المفروزة لدائرة التسجيل العقاري وبمحضر رسمي».ودعا «المواطنين من اصحاب السندات كونها موزعة سابقا الى مراجعة الدائرة اعلاه لمعرفة مواقع اراضيهم».

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