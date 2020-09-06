نائب كوردي يكشف تفاصيل بشأن زيارة وفد الإقليم إلى بغداد

2020/09/06 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

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وفد كوردي في بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، الأحد، عن الهدف من زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد.

وقال دوبرداني، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 6 أيلول 2020، إن "الوفد حكومة الإقليم سيرافقه عدد من المسؤولين، وخصوصا مسؤولي الملفات المتعلقة بالزيارة، كملف النفط والغاز، ورواتب الموظفين، والمنافذ، ورواتب البيشمركة، وملف المناطق المتنازع عليها".

وأضاف ان "هذه المشاكل بقيت معلقة مع بغداد، وحكومة الاقليم أبدت استعدادها لحل هذه المشاكل في ظل الدستور العراقي".

وتابع بالقول "نأمل من خلال زيارة الوفد ان نصل إلى اتفاق من أجل تثبيت فقرة حصة ومستحقات الاقليم بالموازنة الاتحادية، لكي لاتكرر هذا المشاكل، وأن يبعد مسألة الموازنة ورواتب الموظفين بالاقليم عن المسائل السياسية ومشاكل الاقليم والحكومة الاتحادية مستقبلا".

وأوضح أن "ملف الموظفين، وملف النفط، وملف المنافذ، جميعها ستقدم بشكل شفاف الى الحكومة الاتحادية، لكي ننهي جميع هذه المشاكل بالتعاون مع بغداد".

وبين انه بخصوص الاشهر المتبقية، فإن "الاتفاق كما حصل في موازنة 2019، حيث أن بغداد ترسل المبلغ المتفق عليه للرواتب، والذي يغطي مانسبته 51 بالمئة من رواتب الموظفين، والباقي الاقليم يقوم بتسديدها من الموارد الداخلية وبيع النفط".

وكان المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم، سمير هورامي، قد كشف عن زيارة مرتقبة لوفد كوردي رفيع المستوى الى بغداد اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ، لتثبيت المستحقات المالية في مشروع موازنة عام 2021، وبحث المشاكل العالقة في مسألة الموازنة".

وأشار هورامي، إلى أن " هذه الزيارة ستكون مكملة للاجتماعات السابقة، والهدف منها تثبيت المستحقات المالية لإقليم كوردستان، في مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2021".

ر.إ

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