بعد تحديد موعدها منتصف العام المقبل.. عقبة جديدة امام اجراء الانتخابات المبكرة

2020/09/06 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف العضو السابق في المفوضية العليا للانتخابات، سعيد كاكائي، الاحد، عن وجود عقبة جديدة تقف امام زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة، تتمثل في عدم تحديث 12 مليون ناخب لبياناتهم البايومترية.

وقال كاكائي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (6 آيلول 2020) أن اكثر من 12 مليون ناخب لم يحدثوا بياناتهم البايومترية، منوها بان هذا الرقم موزع بين 10 ملايين لم يسجلوا بياناتهم، ومليونين هم المواليد الجدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات والذين بلغت اعمارهم 18 سنة.

واضاف ان هناك 6 ملايين من اصل الـ10 تسلموا البطاقة الالكترونية غير البايومترية، في حين ان هناك 4 ملايين ناخب لم يتسلموا تلك البطاقات وما زالت في مراكز التسجيل ومخازن المفوضية، متوقعا ان يكون عدد منهم من المتوفين.

واكد كاكائي ان مصير البطاقات الانتخابية القديمة التي يتم تسلمها من الناخبين عند تسليمهم البطاقة (البايومترية) الاتلاف، كما حصل في نيسان عام 2018 عندما شكلت لجنة لاتلاف بطاقات الناخبين المسترجعة، والتي بلغ عددها انذاك نحو 6 ملايين بطاقة انتخابية.

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