الموسوي تتهم أطرافا داخلية ترفض مغادرة القوات الأمريكية من العراق

2020/09/06 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …اتهمت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي ، أطرافا داخلية لم تسمها بالتوافق مع المحتل الأمريكي ، مشيرة الى أن هذه الأطراف ترفض مغادرة القوات الأمريكية من العراق .وقالت الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، أن “هناك أطرافا داخلية كانت تشعر بأن نشاط الحشد في الدفاع عن العراق يضر بعلاقاتها […]

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