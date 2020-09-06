بغداد تسعى لفرض القانون بجميع المحافظات التي تشهد انفلاتا امنيا

2020/09/06 | 09:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاحد، أنها بصدد فرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط، حيث يأتي الاعلا...

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