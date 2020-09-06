2020/09/06 | 09:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت كركوك وحدها إلى الآن 430 حالة وفاة و10371 إصابة بالجائحة منذ ظهورها لأول مرة في العراق قبل نحو ستة أشهر - صورة: دائرة صحة كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | بعد هزيمة كورونا.. ضابط يتبرع بثلاثة رواتب لعاطلي كركوك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور | بعد هزيمة كورونا.. ضابط يتبرع بثلاثة رواتب لعاطلي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).