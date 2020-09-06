حكومة كوردستان تُسعف حلبجة بمخصصات عاجلة لاحتواء

2020/09/06 | 09:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حلبجة وحدها، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,015 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 17 حالة لغاية الآن - صورة من إرشيف فرانس برس

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