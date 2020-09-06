العمليات المشتركة : سنفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً

2020/09/06 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي قوله : إن “قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة […]

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