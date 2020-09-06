القبض على متهمين قتلوا امرأة في النجف ودفنوها داخل منزلها

2020/09/06 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بمتابعة واشراف قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء فائق فليح الفتلاوي مكافحة اجرام الوفاء تلقي القبض على متهمين قامو بقتل امراه ودفنها داخل دارها.

وقالت المديرية " بعد استخبار شعبة مكافحة اجرام الوفاء عن وجود حادث قتل في منطقة الحيدرية وعلى الفور وبتوجية من قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء فائق فليح الفتلاوي تم تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية مدير مكافحة اجرام النجف وعدد من ضباط ومنتسبي مكافحة اجرام الوفاء تم اجراء التحقيق وتبين ان هنالك جثه مدفونه داخل دار لمرأة تبلغ من العمر ٤٠ سنه تم جمع المعلومات وزرع المصادر بمكان الحادث تم التعرف على الجناة والقبض عليهم وتم اجراء التحقيق معهم ابتدائيا واعترفوا بجريمتهم البشعة تم تصديق اقوالهم قضائيا وتم توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات.

يتبع.



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