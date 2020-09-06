بغداد تستضيف وفد كردي لبحث حصة الاقليم في موزانة 2021

2020/09/06 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت حكومة اقليم كردستان، الاحد، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي رفيع المستوى الى بغداد، لتثبيت المستحقات المالية في مشروع موازنة عام 2021، فيما أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الزيارة تهدف الى حل جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم سمير هورامي في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه "من المرجح ان يزور، اليوم الاحد، وفد برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة في مسألة الموازنة".

وأضاف أن "هذه الزيارة ستكون مكملة للاجتماعات السابقة، والهدف منها تثبيت المستحقات المالية لإقليم كردستان، في مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2021".

فيما أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، أن "الوفد سيرافقه عدد من المسؤولين، وخصوصا مسؤولي الملفات المتعلقة بالزيارة، كملف النفط والغاز، ورواتب الموظفين، والمنافذ، ورواتب البيشمركة، وملف المناطق المتنازع عليها".

وأشار إلى أن "هذه المشاكل بقيت معلقة مع بغداد، وحكومة الاقليم أبدت استعدادها لحل هذه المشاكل في ظل الدستور العراقي".

وتابع "نأمل من خلال زيارة الوفد ان نصل إلى اتفاق من اجل تثبيت فقرة حصة ومستحقات الاقليم بالموازنة الاتحادية، لكي لاتكرر هذا المشاكل، وأن يبعد مسألة الموازنة ورواتب الموظفين بالاقليم عن المسائل السياسية ومشاكل الاقليم والحكومة الاتحادية مستقبلا".

وبين أن "ملف الموظفين، وملف النفط، وملف المنافذ، جميعها ستقدم بشكل شفاف الى الحكومة الاتحادية، لكي ننهي جميع هذه المشاكل بالتعاون مع بغداد".

وتابع "اما بخصوص الاشهر المتبقية، فإن الاتفاق كما حصل في موازنة 2019، حيث أن بغداد ترسل المبلغ المتفق عليه للرواتب، والذي يغطي مانسبته 51 بالمئة من رواتب الموظفين، والباقي الاقليم يقوم بتسديدها من الموارد الداخلية وبيع النفط".

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