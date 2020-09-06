مصدر : تدهور الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/09/06 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تدهورت الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.وقال مصدر مقرب من شاكر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , لقد تدهورت حالته الصحية فجر اليوم بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا”.وأوضح أن “عائلة المدرب اتصلت بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال من اجل التدخل بعدما تعهد بإرساله الى الخارج […]

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