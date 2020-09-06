تسجيل 30 الف اصابة و682 وفاة جديدة بكورنا في البرازيل

2020/09/06 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت البرازيل اليوم الأحد عن تسجيل 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

واكدت وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 30168 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4 ملايين و123 الف حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 682 حالة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا ا في البلاد إلى مستوى 126 الفا و203 أشخاص.

وأعلنت أن عدد حالات التعافي من عدوى "الفيروس بلغ حتى الآن مستوى 3 ملايين و269 الفا و207 أشخاص.



وتعتبر البرازيل إحدى أكثر الدول تضررا بكوفيد-19 وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حالات العدوى والوفيات.

المصدر- سبوتنيك

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