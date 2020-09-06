كاطع الركابي :يجب استخدام السلاح الاقتصادي مع تركيا من اجل ردع هجماتها

2020/09/06 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، على ضرورة استخدام السلاح الاقتصادي مع تركيا من اجل ردع هجماتها، وتقديم شكوى لدى مجلس الامن الدولي بهدف محاسبتها واتخاذ موقف إزاء اعتداءاتها المتكررة.وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , ان “مجلس النواب لايتحمل مسؤولية الرد على الهجمات التركية على شمال […]

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