خريجو الكليات الهندسية في كركوك يغلقون بوابة شركة نفط الشمال

2020/09/06 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/ قام العشرات من خريجي الكليات الهندسية في كركوك ، المطالبين بتعيينهم في مؤسسات القطاع النفطي ، باغلاق بوابة دخول وخروج الموظفين بشركة نفط الشمال .وقال مصدر في الشركة :" ان الخريجين الذين تجمعوا في نقطة تفتيش الشركة ، قاموا بغلق بوابة شركة نفط الشمال( شوراو) منذ الصباح الباكر، ومنعوا دخول اوخروج اي موظف "./انتهى

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