طقس مشمس.. والحرارة اعلى من 45 مئوية خلال اليومين المقبلين

2020/09/06 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا ، وفي بعض الاحيان حارا جدا بدرجات حرارة اعلى من 45 مئوية بعدة درجات.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاثنين مشمسا حار ا جدا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .



وفي المنطقة الشمالية : الطقس مشمس حار ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 27 مئوية والعظمى 46 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 23 مئوية واعلاها في الديوانية 32 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 41 مئوية واعلاها في البصرة 47 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل..طقسا وحركة رياح مع تباين بدرجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض عن اليوم السابق./انتهى3

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