اصابة عدد من الاشخاص بعملية طعن في برمنكهام البريطانية

2020/09/06 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت الشرطة البريطانية عن اصابة عدد من الاشخاص بعملية طعن بمدينة برمنكهام وسط البلاد.وذكرت في بيان :" ان عددا من الاشخاص تعرضوا للطعن ليل السبت ـ الاحد في برمنغهام ثاني مدن بريطانيا،وسط البلاد".ولم تعلن الشرطة عدد المصابين او القبض على الشخص المهاجم./انتهى3

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