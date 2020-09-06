انتفاضة الجوع والغضب والأحزاب التي انبثقت عنها ..!!؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/06 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أذاعت وسائل الإعلام المرئية عن انبثاق خمسة عشر حزباً يمثل الانتفاضة التشرينية (انتفاضة الجوع والغضب).



إذا صح هذا الخبر عن انبثاق خمسة عشر حزباً يمثل الانتفاضة سوف تكون نتائج الأحزاب والانتفاضة سلبية أكثر ما تكون إيجابية لأنها عفوية وتعكس واقع متردي يعيشه الشعب العراقي ومن أجلها انفجرت ولأن أسباب الانتفاضة وشعاراتها ومطاليبها واحدة من البصرة حتى بغداد مما يجعل أطروحات الانتفاضة وجماهيرها مشتتة ومفت ......





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