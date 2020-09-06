العراق بين فاشيتين - عبدالخالق حسين

2020/09/06 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالخالق_حسين بعد نشر مقالي الأخير الموسوم: (إيران تستغل الشيعة والقضية الفلسطينية لأغراضها التوسعية)(1)، وكالعادة، استلمت عشرات التعليقات المتباينة من القراء الكرام، بين مؤيد ومعارض.



وهذا شيء إيجابي، وضروري مرحب به، خاصة إذا ما طرح المعارضون آراءهم بموضوعية للبحث عن الحقيقة، وأفضل الوسائل الناجعة لإخراج بلدنا من هذا المأزق القاتل.



ولحسن الحظ أن غالبية المعارضين هم من هذا النوع، ما عدا اثنين، أحدهما من خلفية بع ......





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