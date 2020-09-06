العلاقة بين اهداف التنمية المستدامة والقانون الدولي لحقوق الانسان العراق نموذجا - خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2020/09/06 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني العلاقة بين اهداف التنمية المستدامة والقانون الدولي لحقوق الانسانالعراق نموذجاباحث في مجال حقوق الإنسان- في الوقت الذي تمثل فيه كل من اهداف التنمية المستدامة والقانون الدولي لحقوق الانسان اطارا معياريا قانونيا ملزما مهما في السياسات الداخلية للدول فانها تشكل اطارا استرشاديا لرسم هذه السياسات ، ان الطبيعة القانونية لكل من هاتين الحزمتين ينبع من ان اهداف التنمية المستدامة تم اعتمادها ......





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