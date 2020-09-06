طقس حار جداً وغائم جزئياً بنهاية الأسبوع

2020/09/06 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حار جداً وفي الشمال مشمساً حاراً" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 46 مْ".

وأضاف، ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى مشمسا مع بعض الغيوم وحار جداً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية، مشمساً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية، مشمساً حار جداً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

أما طقس الأربعاء فيكون في "الوسط والجنوب مشمسا مع بعض الغيوم وحار جداً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية مشمسا مع بعض الغيوم وحاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشار البيان الى، ان "طقس الخميس المقبل سيكون في الوسط والجنوب، مشمساً الى غائم جزئياً وحار جداً، وفي الشمال غائم جزئياً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد".

عمار المسعودي

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