التطبيع قد يبث حياة جديدة في

2020/09/06 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت الدولتان العربيتان اللتان توصلتا إلى اتفاقيتي سلام فرديتين مع إسرائيل في الماضي ـ مصر والأردن ـ أنهما أكثر فعالية في التوسط في الخلافات الفلسطينية ـ الإسرائيلية من الدول التي اختارت عدم الانخراط، لذا لا ينبغي الاستهانة بمنافع السلام المحتملة للتطبيع التدريجي

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