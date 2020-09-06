الفتح : اميركا ارتكبت جرائم في العراق وقرار خروج قواتها ملزم بالتنفيذ

2020/09/06 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الاجنبية ملزم بالتنفيذ، لافتا الى ان اميركا ارتكبت جرائم في العراق ولايمكن القبول ببقاء قواتها او أي قوات اجنبية أخرى في العراق.وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، ان “سيادة العراق ستتحقق بعد ماقدمه أبناء الوطن […]

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