صور: المنتوجات الغذائية في وزارة الصناعة تشغل خط انتاج “صابون غسيل” بطاقة 1 طن في السعة

2020/09/06 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن اعادة تأهيل خط إنتاج صابون غسيل (ثريـا) الذي يستخدم في غسل الملابس والأواني، بحسب بيان وزارة الصناعة.

ونقل بيان لوزارة الصناعة تلقت “يس عراق” نسخة منه، تصريحًا لمدير عام الشركة محمد جبار ان كوادر (مصنع الأمين) تمكنت من إعادة تأهيل خط إنتـاج صابـون غسيل ثريا ايطالي المنشأ والذي يعد من الخطوط الإنتاجية القديمة بطاقة ١ طن في الساعة”.

وأكد أن “المنتج يخضع لعدة فحوصات مختبرية لتقييم كفاءة ونوعية المواد الأولية في جميع مراحل الإنتاج كون الشركة ملزمة بتطبيق المواصفات العراقية لجميع منتجاتها للتأكد من صلاحيتها للإستخدام البشـري”.

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