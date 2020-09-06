العمليات المشتركة تعلن انها جادة في فرض الامن في كل المحافظات العراقية منفلته السلاح

2020/09/06 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، (6 أيلول 2020)، أنها جادة في فرض القانون في كل المحافظات التي تعاني من انفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط، مشيرةً إلى أن العمليات التي أطلقت في بغداد والبصرة حققت أهدافها.ونقلت وكالة الأنباء … Readmore

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