2020/09/06 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، عن استعداد بلاده لشراء الفائض من الحنطة والشعير العراقي، مشيراً إلى أن طهران ترغب من بغداد سداد مستحقات الغاز والكهرباء.والتقى مسجدي في بغداد وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي، حيث استعرض الجانبان … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تطالب بغداد بدفع مستحقات الغاز والكهرباء ومسجدي يؤكد استعداد بلاده لشراء الحنطة والشعير العراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تطالب بغداد بدفع مستحقات الغاز والكهرباء ومسجدي يؤكد استعداد بلاده لشراء الحنطة والشعير العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).