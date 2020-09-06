الصناعة توسـع خطـوط تجميـع الشاحنـات لتغطيـة حاجـة السـوق المحلـية

2020/09/06 | 10:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشـف مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن حافـظ عبـود مجيـد، الاحد، عن التوسعات الحاصلة في خطوط تجميع الشاحنات وخطة الشركة الطموحة لزيادة الإنتاج لتغطية حاجة الوزارات والمحافظات والسوق المحليـة .وقال مجيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “للشركة خط متكامل لتجميع شاحنات رينو بنسبة ١٠٠% وبمعدل إنتاج ( ٣ ) شاحنات / يومياً وقد حرصت على توسعة الخط لتجميع شاحنات ( ايسوزو ) لتلبية متطلبات الوزارات والسوق لهذا النوع من الشاحنات التي تكون أقل سعراً وبكفاءة ( شاحنـات رينـو ) وبمعدل إنتاج ( ٥ ) شاحنـات / يومياً إضافة إلى خط تجميع ( شاحنـات فولفـو ) وبمعدل إنتاج ( ٣ إلى ٤ ) شاحنـات / يومياً لوجود إقبال على هذا النوع من الشاحنات”.وأضاف أن “الشركة تتطلع ضمن خططها الطموحة إلى زيادة الخطوط الإنتاجية للشاحنات والوصول إلى نسبة تجميع عالية لشاحنات ( ايسوزو وفولفـو ) تصل إلى ٩٠% بمايتماشى مع إنفتاح السوق ويلبي الحاجة المحلية”، لافتاً الى “العقود المبرمة مع المحافظات لتجهيزها بالآليات والمعدات التخصصية والشاحنات والكابسات والأبدان الثابتة والقلابة كمحافظات ديالى ونينوى والديوانية ومحافظة بغداد فضلاً عن تجهيز الأمن الوطني بورش متنقلة لعمليات الصيانة الميكانيكية والكهربائية السريعة للآليات والمعدات العائدة لـه”.وذكـر مجيد أن شركته “تتحمل كامل رواتب منتسبيها البالغ عددهم بحدود ( ٥ ) آلاف منتسب وبقيمة ( ٣ ) مليار دينار شهرياً وقد أستنفذت الشركة المبالغ المخصصة لشراء المواد الأولية لتغطية رواتب منتسبيها خلال السبعة أشهر الماضية بسبب توقف العمل جراء تفشي فايروس كورونا وتداعياته”، مؤكداً “حاجة الشركة إلى قرض ميسر لتمشية أمورها ورواتب منتسبيها لحين إستعادة عافيتها من خلال تطبيق الخطط السليمة التي أنتهجتها تنفيذاً لتوجيهات الوزير والرامية إلى تطوير وتوسيع معاملها وخطوطها وتعظيم مواردهـا”.



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