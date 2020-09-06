الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تاهيل وترميم الدور السكنية للموظفين والمواطنين

2020/09/06 | 10:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان مدة تسديد قروض50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين تكون في ١٠ سنوات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن”.وأضاف البيان، أن “التقديم على قرض الترميم وتاهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض”.



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