حكومة كردستان: وفد رفيع إلى بغداد لتثبيت المستحقات المالية للإقليم في الموازنة

2020/09/06 | 10:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عزمها إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد، فيما أشارت إلى أن الوفد سيبحث ملف تثبيت المستحقات المالية للإقليم في مشروع موازنة عام 2021.



وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 أيلول 2020)، "من المرجح ان يزور، اليوم الأحد، وفد رفع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة في مسألة الموازنة".

وأضاف، أن "هذه الزيارة ستكون مكملة للاجتماعات السابقة، والهدف منها تثبيت المستحقات المالية لإقليم كردستان، في مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2021".

من جانبه أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، أن "الوفد سيرافقه عدد من المسؤولين، وخصوصا مسؤولي الملفات المتعلقة بالزيارة، كملف النفط والغاز، ورواتب الموظفين، والمنافذ، ورواتب البيشمركة، وملف المناطق المتنازع عليها".

وأشار إلى أن "هذه المشاكل بقيت معلقة مع بغداد، وحكومة الاقليم أبدت استعدادها لحل هذه المشاكل في ظل الدستور العراقي".

وبين، أن "ملف الموظفين، وملف النفط، وملف المنافذ، جميعها ستقدم بشكل شفاف الى الحكومة الاتحادية، لكي ننهي جميع هذه المشاكل بالتعاون مع بغداد".

وتابع "اما بخصوص الاشهر المتبقية، فإن الاتفاق كما حصل في موازنة 2019، حيث أن بغداد ترسل المبلغ المتفق عليه للرواتب، والذي يغطي مانسبته 51 بالمئة من رواتب الموظفين، والباقي الاقليم يقوم بتسديدها من الموارد الداخلية وبيع النفط".

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