كتله سائرون تعلن قرب اجتماع قادة الكتل السياسية لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/09/06 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف سائرون، اليوم الأحد (6 أيلول 2020)، أن قادة الكتل السياسية ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه.و نقلت وكالة الانباء العراقية، عن النائب عن التحالف أمجد العقابي إن، … Readmore

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