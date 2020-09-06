استثمار بغداد تكشف تفاصيل اضخم منتجع سياحي في العراق

2020/09/06 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت هيئة استثمار بغداد، الاحد، تفاصيل أضخم منتجع سياحي ترفيهي في البلاد بمنطقة الدورة في جانب الكرخ من بغداد، مؤكدة ان مساحته تزيد على 53 دونما.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (6 آيلول 2020) إن "الهيئة وضمن مشاريعها بقطاع السياحة والترفيه، منحت اجازة استثمارية الى احدى شركات القطاع الخاص، لانشاء أضخم منتجع سياحي ترفيهي على مستوى البلاد في منطقة الدورة قرب جسر الطابقين ليكون مكملا لسلسلة المشاريع السياحية الترفيهية في العاصمة".

واكد ان المنتجع يمتاز بمساحته الكبيرة التي تتجاوز 53 دونما، وسيوفر الكثير من الخدمات والفعاليات والأنشطة الترفيهية مما يميزه عن بقية المشاريع المماثلة المنفذة حاليا، ويضم برجا فندقيا مكونا من 26 طبقة، ومدينة مائية، ومركزا تجاريا، ومكتبة، ومدينة ألعاب مغلقة، اضافة الى مساحات خضراء.

وأضاف الزاملي ان المنتجع سيضم ايضا مركزا تجاريا اطلقت عليه تسمية (العراق مول) يحتوي على أربعة طبقات يجري تنفيذها على مستوى عال جدا من البناء وبأسلوب عصري ومميز، موضحا ان الملاكات الهندسية والفنية للهيئة أشرت تسارعا بنسب الإنجاز لا سيما ان الشركة المنفذة له حرصت على استمرارية تنفيذه رغم الظروف الحالية التي تواجهها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

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