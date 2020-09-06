استثمار بغداد تكشف تفاصيل اضخم منتجع سياحي في العراق

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ديجيتال ميديا ان ار تي
كشفت هيئة استثمار بغداد، الاحد، تفاصيل أضخم منتجع سياحي ترفيهي في البلاد بمنطقة الدورة في جانب الكرخ من بغداد، مؤكدة ان مساحته تزيد على 53 دونما.
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (6 آيلول 2020) إن "الهيئة وضمن مشاريعها بقطاع السياحة والترفيه، منحت اجازة استثمارية الى احدى شركات القطاع الخاص، لانشاء أضخم منتجع سياحي ترفيهي على مستوى البلاد في منطقة الدورة قرب جسر الطابقين ليكون مكملا لسلسلة المشاريع السياحية الترفيهية في العاصمة".
واكد ان المنتجع يمتاز بمساحته الكبيرة التي تتجاوز 53 دونما، وسيوفر الكثير من الخدمات والفعاليات والأنشطة الترفيهية مما يميزه عن بقية المشاريع المماثلة المنفذة حاليا، ويضم برجا فندقيا مكونا من 26 طبقة، ومدينة مائية، ومركزا تجاريا، ومكتبة، ومدينة ألعاب مغلقة، اضافة الى مساحات خضراء.
وأضاف الزاملي ان المنتجع سيضم ايضا مركزا تجاريا اطلقت عليه تسمية (العراق مول) يحتوي على أربعة طبقات يجري تنفيذها على مستوى عال جدا من البناء وبأسلوب عصري ومميز، موضحا ان الملاكات الهندسية والفنية للهيئة أشرت تسارعا بنسب الإنجاز لا سيما ان الشركة المنفذة له حرصت على استمرارية تنفيذه رغم الظروف الحالية التي تواجهها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.
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