دعوة للإسراع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية ليمثل جميع لعراقيين

2020/09/06 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب العراقي مثنى السامرائي، القيادي في اتحاد القوى العراقية أمس السبت، الى ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مشدد...

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